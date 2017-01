Haigerloch-Stetten. Über das Wochenende hat laut Polizei ein unbekannter Täter in der Stettener Straße brachial einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus alle Zigaretten sowie den Geldbehälter gestohlen. Am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr hatte ein Zeuge festgestellt, dass der an einer Hauswand montierte Zigarettenautomat völlig zerstört und verbogen ist. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 1500 Euro. Wie viele Zigaretten und Bargeld genau gestohlen worden sind, ist aber noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 07471/98 80-0.