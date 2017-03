Haigerloch Ziel: Die Jugendarbeit soll jetzt neu aufgebaut werden

Jugendleiter Karl-Heinz Wannenmacher berichtete über die Aktivitäten der Jugendgruppe. Von sechs Jugendlichen hätten sich drei zum Absolvieren der Fischerprüfung entschlossen, zwei davon machen jetzt bei den Aktiven weiter. Somit bleibe noch ein Jugendlicher übrig und es gelte, die Jugendarbeit neu aufzubauen. Wannenmacher schlug Schnupperkurse vor, um neue Jungfischer mit einem Mindestalter von zwölf Jahren zu gewinnen. Gewässerwart Peter Schmocker berichtete von insgesamt 225 Fischen, die in der Angelsaison 2016 in den drei Weihern und der Eyach gefangen wurden. Sie hatten ein Gesamtgewicht von 254 Kilogramm. Zudem seien die Gewässer mit 160 Kilogramm an Forellen und 30 Karpfen besetzt worden.

Kassierer Roger Wahr vermeldete einen Gewinn im Vereinsjahr 2016, Kassenprüfer Frank Henne bescheinigte ihm korrekte Buchführung.

Am Ende der Versammlung überreichten Egon Wahr und sein Stellvertreter Andreas Reichert an Fritz Schumacher ein Geschenk und eine Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft im Fischerverein. Weil Erika Lausch gut die Hälfte ihrer 42-jährigen Vereinsmitgliedschaft im Ausschuss tätig war, ernannte man sie zum Ehrenmitglied. Egon Wahr kündigte außerdem an, dass man in diesem Jahr die Zahl der Arbeitsdienste erhöhen wolle, weil es Nachholbedarf in der Pflege der Weiher gebe.