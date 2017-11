Haigerloch Zeit um 45 Jahre zurückgedreht

Bei einem Spaziergang wurde der Friedhof und der Gottesdienst in der Jakobuskirche gemeinsam besucht. Anschließend aß man in der Eyachperle zu Mittag und bei dieser Gelegenheit kamen auch viele Gespräche mit den Imnauern Bürgern zu Stande. Am Spätnachmittag verabschiedeten sich die drei in der Hoffnung, sich in den kommenden Jahren mal wieder zu treffen.