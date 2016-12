Haigerloch Wunderbare Stimmung

Die kleine Wanderung startete am Saalbau. Mit Fackeln zog man in Richtung Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins. Die Gartenanlage war mit Lichterketten weihnachtlich beleuchtet und im Vereinsheim war die Tafel bereits liebevoll gedeckt. Anziehungspunkt war das große Lagerfeuer, an dem man sich von außen aufwärmen konnte. Für innere Wärme sorgten Glühwein und heißes Grillgut.

Sogar der Nikolaus stattete einen Besuch ab um Lob und Tadel loszuwerden und alle Anwesenden mit süßem Allerlei zu beschenken.

In der Küche, im angrenzenden Lagerschuppen mit den Stehtischen oder an der langen Tafel wurden nette Gespräche geführt. Der Höhepunkt war natürlich wieder das gemeinsame Singen quer durch alle Genres der Musikgeschichte mit perfekter Gitarrenbegleitung.