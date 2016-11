Haigerloch Witthauschule: Eltern übergeben Unterschriften

Haigerloch. Ein entsprechender Antrag liegt dem Gemeinderat seit Dienstag vor.

Ihn überreichte Petra Becker, Vorsitzende des Elternbeirates an der Witthauschule, zu Beginn der Gemeinderatssitzung an Bürgermeister Heinrich Götz. Unterschrieben war der Antrag von 230 Personen, was für die Kernstadt selbst als Quorum (zehn Prozent der Einwohner) ausreicht. Sollte der Antrag nach dessen Prüfung zulässig sein, muss die Einwohnerversammlung laut Gemeindeordnung innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags abgehalten werden, also im kommenden Februar.

Petra Becker übergab Götz außerdem eine Liste mit 1000 Unterschriften von Personen, die sich für den Verbleib der Witthau-Grundschule auf dem Schulcampus in Haigerloch aussprechen. Sie erinnerte Götz auch an ein Versprechen aus seinem Wahlkampf, sich für den Schulstandort Haigerloch einzusetzen.