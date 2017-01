Haigerloch Winfried Kretschmann kommt zum Narrentreffen

Die Anwesenheit des Ministerpräsidenten ist natürlich das Tüpfelchen auf dem i, andererseits braucht sich hinter ihm auch die weitere Prominenz aus Politik und Fasnet nicht zu verstecken. Laut Eger werden der neue Tübinger Regierungspräsident und ehemaliger Rottenburger Oberbürgermeister Klaus Tappeser sowie Landrat Günther-Martin Pauli anwesend sein. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) aus Balingen ist zwar nicht mit von der Partie, hat aber die Schirmherrschaft über das Landschaftstreffen übernommen.

Auch Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) scheint ein ausgemachter Haigerloch-Fan zu sein. Regelmäßig ist er bekanntlich Gast, wenn im Städtle alle Schaltjahre gebräutelt wird und auch beim 111. Geburtstag der Narrenzunft wird er dabei sein – trotz eines zeitgleich stattfindenden hochrangigen Narrentreffens in Triberg.

Flankiert wird der oberste VSAN-Narr von René Schatz aus Obernheim, Vertreter der VSAN-Fasnetlandschaft Neckar-Alb, den Vertretern der Fasnetslandschaften Oberschwaben-Allgäu und Hochrhein, Franz Mosch und René Lauenberger, sowie Johannes Muschal, Vorstand des Narrenschopfes in Bad Dürrheim.

Nicht in dieser Reihe vertreten ist der Hausherr, Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz. Gestern hat er offiziell an Zunftmeister Hartwig Eger eine Absage geschickt. Weil es im privaten Familienkreis etwas zu feiern gebe, sei er verreist, entschuldigte er sich. Der Zunft wünscht er trotzdem ein "schönes und närrisches Jubiläum". Die Stadt repräsentiert nun Götz’ Stellvertreter, der CDU-Gemeinderat Walter Stocker aus Stetten.

Nach gut anderthalbjähriger Vorbereitungszeit steuert das Narrenfest nun also auf seinen Höhepunkt zu. Im Sommer 2015 hatten die Planungen dafür begonnen. Mehrere Arbeitsgruppen wurden gebildet. Um das dreitägige Fest (siehe Info-Rubrik) gut bewältigen zu können, hat die Narrenzunft 400 Helferschichten eingeteilt. 4000 Narren werden am Sonntag in Haigerloch erwartet, 1300 am Samstag und 700 bei der Narrennacht am Freitag.

Hartwig Eger kann es trotz allem Zeitaufwand und Arbeit, die in diese Mammut-Veranstaltungen bisher gekostet hat, kaum noch erwarten. Zunftmeister Eger: "Ich hoffe, dass alles gut über die Bühne geht und es für alle eine spaßige Sache wird." Ganz nach dem närrischen Motto: Jedem zur Freud und niemand zum Leid.