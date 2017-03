Haigerloch Windenergieim Visier kritischer Bürger

Vor allem Müller ermunterte dazu, eine Bürgerinitiative zu gründen – die es ja bis jetzt noch gar nicht gibt. Sein Hauptargument dafür: "Wenn sich aus der Bürgerschaft kein Widerstand ergibt, dann wird euch das Fell über die Ohren gezogen."

Eine Bürgerinitiative könne die vielen einzelnen Bedenken und Partikularinteressen viel besser bündeln und im Auftreten gegenüber Behörden, Kommunen, Investoren oder auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit deutlich erfolgreicher sein. Er riet auch dazu, schon zu Beginn etwaiger Windkraft-Planungen aktiv mitzureden. Erfolge, so Walter Müllers Erfahrung, ließen sich im Anfangsstadium erzielen, aber niemals wenn ein Planungsverfahren "schon auf der achten Treppenstufe steht".

Dass es tatsächlich zur Gründung einer Bürgerinitiative im Raum Haigerloch/Rangendingen/Grosselfingen kommt, erscheint nach den Eindrücken vom Mittwoch gar nicht so unwahrscheinlich, denn die Veranstalter verteilten an diesem Abend Handzettel, auf denen man entweder ankreuzen konnte, ob man in der Bürgerinitiative aktiv mitarbeiten möchte, oder wenigstens per E-Mail regelmäßig über deren Aktivitäten informierte sein will.

Etwa 40 ausgefüllte Formulare wurden bereits am Mittwochabend wieder zurückgegeben, andere Zuhörer nahmen die Zettel erst mal mit nach Hause. 21 Leute signalisiert sofort ihre Bereitschaft auf aktive Mitarbeit in einer Bürgerinitiative gegen Windkraftnutzung. Das erscheint zunächst einmal als ausreichende Zahl, um sie ins Leben zu rufen.

Ob dann auch noch am derzeitigen Arbeitstitel "Gegenwind Haigerloch" festgehalten wird, muss sich zeigen, denn den Begriff birgt die Gefahr, dass sich Rangendinger und Grosselfinger nicht angesprochen fühlen.

Etwas schwieriger als die Namenssuche dürfte es jedoch sein, Personen zu finden, die das Führungsteam der Initiative bilden. Noch bei der Versammlung im Waldhorn wurde der ehemalige Haigerlocher Bürgermeister Roland Trojan als Kopf der Bürgerinitiative vorgeschlagen. Trojan fühlte sich zwar geehrt und signalisierte auch seine Bereitschaft zur Mitarbeit in einer Bürgerinitiative – aber eben nicht an vorderster Front. Er begründete dies mit seinem zwiespältigen Verhältnis zur Haigerlocher Stadtverwaltung und fürchtete, dass sich dies negativ auf die Arbeit einer Initiative auswirken könnte.