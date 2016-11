Haigerloch Wildwasserfahrt endet dramatisch

"James Last Golden Hits" bestand aus "Happy Music", "Happy Heart", "Morgens um sieben" und "Wochenend und Sonnenschein" und das Orchester versprühte bei solchen Ohrwürmern jede Menge gute Laune.

Bei Frank Sinatras Welthit "My Way" hatte Tony Bächtle seinen großen Auftritt, als er mit der Trompete für Gänsehaut sorgte, und mit einem schwungvollen Konzert-marsch und der Zugabe "Abendrot" verabschiedete sich die Gastkapelle von der Bühne.

Die "Lyra" aus Bittelbronn nahm ihr Publikum gleich beim ersten Stück "Into The Raging River" mit auf eine spektakuläre Wildwasserfahrt und verwandelte die Orchesterbühne für kurze Zeit in einen reißenden Fluss. Die musikalische Bootstour hatte als gemütliche Paddelfahrt bei Sonnenaufgang begonnen und endete mit einem Sturz über einen reißenden Wasserfall. Die Musiker überzeugten bei diesem dynamischen Stück mit tollen Klangeffekten und schufen an den entsprechenden Stellen die nötige Spannung.

Kaum weniger abwechslungsreich und dramatisch war die Besteigung des "Mount Everest": ein vierteiliges Stück, bei dem die "Lyra" musikalisch auch auf den Gesang tibetanischer Mönche einging und das Schlagwerk große Momente hatte. Die Reize fernöstlicher Länder wie Tibet und Nepal und die Faszination des eigentlich Unbezwingbaren wurden von der Blaskapelle vorzüglich herausgearbeitet.

Bei "Symphonic Highlights From Frozen" handelte es sich um ein dramatisches und spannungsreiches Medley mit Titeln aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin", und bei "Piratentanz" stellten die Musiker die heiteren Aspekte des Piratenlebens musikalisch in den Vordergrund.

Dem lässigen Marsch "Mein Regiment" folgte noch ein besonderes Schmankerl, als die Gastgeber den Radetzky-Marsch "mal anders" interpretierten, und zwar mit unerwarteten Passagen. Zudem war das Stück mit witzigen Details gespickt. So kamen eine Hupe, lustige Flöten und ein Claxon (eine Mischung aus Horn und Hupe) zum Einsatz.

Im Rahmen des Adventskonzerts der "Lyra" Bittelbronn ehrte Joachim Dietrich vom Blasmusikkreisverband Zollernalb verdiente Musiker. So bekamen Julia Gauss (Klarinette), Matthias Kesenheimer (Horn), Bernd Pfister (Tenorhorn), Jochen Stehle (Trompete), Sarah Volm (Klarinette) und Katja Pfister (Horn) für 20-jährige aktive Tätigkeit Ehrennadeln in Silber des baden-württembergischen Blasmusikverbandes angesteckt. Ramona König wurde die Ehrung für 15 Jahre Tätigkeit als Dirigentin zuteil. Sie erhielt die BDMV-Ehrennadel in Silber mit Urkunde und ein Weinpräsent vom Kreisverband.

Elmar Hinger (Posaune) nahm als Dank für 15-jährigen Einsatz als Vorsitzender der "Lyra" die Fördermedaille in Silber vom Landesverband, eine Urkunde und ein Weinpräsent mit nach Hause. Zudem durfte sich Dennis Glatz über das Junioren-Leistungsabzeichen in Gold freuen.