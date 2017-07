Haigerloch Wie auf Rosen gebettet

Haigerloch. Fast wie auf Rosen gebettet, konnte man auf dem Gelände bei den 11. Haigerlocher Rosentagen der Firma Werner Gartenbau fühlen. Obwohl das Wetter nur mittelprächtig war, waren die Rosentage vor allem am Sonntag ein absoluter Publikumsmagnet.

Zur im Rosengarten gewohnten Rosenpracht gesellten sich einige Neuheiten. Darunter eine neue Rosenzüchtung mit Namen "Haigerlocher Rosengarten", deren Elternsorten "Mirato" und "Bailando" sowie sieben weitere Rosenzüchtungen.

Das Auge der Rosenliebhaber fiel auch auf Rosen in großen Töpfen, die auch in einem kleinen Garten oder auf dem Balkon Platz finden. Sie sind pilzresistent und benötigen weniger Pflanzenschutz. Ideal also für Rosenliebhaber, denen die Zeit für die Pflege eines ganzen Rosenbeets fehlt.