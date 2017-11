Haigerloch Wichtig: Den Bus in Schuss halten

Das Problem: Nicht nur Anschaffung und Ausstattung eines solchen Fahrzeugs kosten viel Geld, sondern auch der Unterhalt, Fahrdienst und die Erfüllung der hohen Sicherheitsstandards.

Deshalb hat sich die AMSEL-Gruppe besonders gefreut, als sie von der Physiopraxis Sacha in Starzach kürzlich eine Spende in Höhe 644,16 Euro erhielt. Das Geld stammt aus dem Erlös der Bewirtung bei einem Tag der Offenen Tür in der Physiopraxis. Etliche MS-Kranke aus dem Kreis werden dort betreut.

Die Spende wird für den Erhalt des Fahrdienstes verwendet. Für Rollstuhlfahrer ist das eine wichtige Sache. Das Landratsamt zahlt pro Person zehn Fahrten pro Vierteljahr. Nicht nur für Arztbesuche, sondern auch für die Teilnahme an Freizeitangeboten. Das soll den an MS-Erkrankten die Teilhabe am Leben sichern.