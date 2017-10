Haigerloch Wer bezahlt den wahren Preis des Konsums?

Pfarrerin Dorothee Kommer begrüßte dazu knapp 20 Interessierte und erklärte, dass der Vortrag die Evangelische Kirchengemeinde Haigerloch bei ihrer Bewerbung um das Prädikat "Faire Gemeinde" unterstützen könne.

Gerechtigkeit, so die Referentin, bedeute für sie, nur so zu leben, dass alle möglichst gut leben können. Nun bedeute natürlich ein "Gutes Leben" hierzulande etwas anderes als in den armen Ländern auf der südlichen Halbkugel. Genau diese Länder seien aber am meisten betroffen von Ressourcenverschwendung, Raubbau an der Natur und dem Klimawandel mit all seinen Folgen. Während bei uns die Bedürfnisse des Individuums im Vordergrund stünden, sei es in anderen Kulturen die Gemeinschaft.

Martin Luther haben von der "vollen Genüge" gesprochen, wenn es um ein gutes Leben gehe. Laut einer Studie von Brot für die Welt würde das Nahrungsangebot der Erde für zwölf Milliarden Menschen reichen, wenn die produzierten Lebensmittel auf dem Teller landen würden statt in "Trog, Tank oder Tonne".