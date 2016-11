Haigerloch Wenigstens Geldautomat erhalten

Haigerloch-Trillfingen. Nachdem die Sparkasse Zollernalb vorgelegt hatte, kündigte jetzt auch die Volksbank Hohenzollern-Balingen die Schließung von Zweigstellen an (wir haben berichtet). Damit wird es in Trillfingen gar keine Bankfiliale mehr geben: die Sparkasse im früheren Gasthaus Hirsch hatte im Oktober ihre Türe geschlossen, die Volksbankfiliale in der Osterstraße wird zum Jahresende dicht gemacht.

Schuld daran, so mutmaßte Ortsvorsteher Hermann Heim, sei wohl die wirtschaftliche Lage der Banken, verursacht durch die Niedrigzinsphase. Leidtragende dieser Entscheidungen sind nach seiner Einschätzung vor allem ältere, nicht mobile Bürger. Diese benötigen auch teils die Unterstützung des Bankpersonals bei der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte, so Heim.

Auch Kunden aus Hart und Bad Imnau und sogar Wachendorf hätten die Volksbankfiliale in Trillfingen genutzt, so ein weiteres Argument im Ortschaftsrat. Da auch die Geldautomaten in Imnau und Hart abgebaut werden sollen, hätten diese Kunden gar keine Anlaufstelle in der Nachbarschaft.