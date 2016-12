Haigerloch Weiterhin neugierig auf die Zukunft blicken

Franz Letsch hatte Holztannenbäume als Tischdekoration und eine Krippe mit großen Figuren gebaut, die an einem der Pfarrhausfenster aufgebaut war.

Feierlich begrüßte Lydia Schneider die Gäste, darunter Bürgermeister Heinrich Götz, Ortsvorsteher Otto Schneider, Pfarrer Michael Storost, Brigitte Dormeyer und Rosi Burger vom Gruoler Gemeindeteam sowie Musikant Rudi Holzauer. In einem selbst verfassten Gedicht erinnerte sie an die Weihnachtszeit von früher und frischte damit viele Erinnerungen an die eigene Kindheit auf.

Hermine Siedler trug die Adventsbesinnung vor, in diesem Jahr unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit". Einander Zeit schenken, im Augenblick zu leben, Vergangenes wertschätzen und gut sein lassen, neugierig auf die Zukunft blicken und die Zeit nutzen, waren Inhalte der Besinnung. Derweil wurden die Kerzen des Adventskranzes angezündet und die Strophen des Liedes "Wir sagen euch an, den lieben Advent" gesungen. Auch Weihnachtslieder, darunter "Leise rieselt der Schnee" wurden viel und gerne gesungen.