Haigerloch Weiterer großer Schritt ist getan

Um das restaurierte Kriegerdenkmal, im Kurpark soll nach den Wünschen des Ortschaftsrates der ein Meter breite Zugangsweg weiter um das Denkmal geführt und mit einer Rasenkante versehen werden. Die kirchliche Weihe des Denkmals ist am "Tag des Denkmals" am 10. September geplant.

Bei den Umbauarbeiten in der Grundschule wird in diesen Tagen die alte Heizung ausgebaut und die neue installiert. Betroffen davon ist der Duschbetrieb in der Turn- und Schwimmhalle, der deswegen eingestellt werden muss.

Nach dem Einbau der Fenster wird derzeit auch die Fassadendämmung angebracht und die Außentüren werden ausgetauscht. Ein Mitspracherecht hat der Ortschaftsrat bei der Farbwahl in der Innenausstattung.

Das restaurierte Feldkreuz Richtung Trillfingen erhält noch vor der Sommerpause einen Gedenkstein als Erinnerung an die Flurbereinigung Haigerloch-Nord. Dabei sollen auch die Äste der beiden Bäume zurückgeschnitten werden.

Die Maßnahmen zur Bewerbung des Wanderwege und der damit verbundenen Einrichtungen im Eyach- und Laibetal (Wassertretanlagen, Grillplätze, Denkmale) bringen offenbar immer mehr Tagestouristen in den Kurort. Inzwischen mussten 2500 neue Wanderprospekte nachgedruckt werden. Diese liegen in Plexiglas-Boxen an den vier Wanderparkplätzen zur kostenlosen Mitnahme bereit.