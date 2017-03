Haigerloch Weitere Arbeiten an Hütte geplant

Protokollführer Uwe Kessler berichtete über das vergangene Vereinsjahr. Am Gründonnerstag wurden insgesamt 311 Forellen verkauft. Beim Anfischen wären nur wenige Fischer gewesen, bedauerte Kessler. Am Königsfischen im September an der Eyach, nahmen bei tollem Wetter acht Petrijünger teil. Mit einer 1350 Gramm schweren Barbe wurde Rolf Krause Fischerkönig. Ein Putzeinsatz mit Müllbeseitigung fand im Rahmen der jährlichen Bachputzete an der Eyach und am Weiher statt. Der Kassenbericht verzeichnete ein Plus. Die Kassenprüfer Berndt Higi und Fritz Kleinmann hatten nichts zu beanstanden. "Alles passt wunderbar", so Higi.

Gewässerwart Tobias Klaus teilte zu den Besatzmaßnahmen 2016 mit, dass 360 fangreife Forellen vom Weiher in die Eyach umgesetzt wurden. 1000 Stück Fischbrut wurden in den Weiher eingesetzt, sowie 600 einjährige Bachsaiblinge. Gefangen wurden im vergangenen Jahr ein Döbel mit 1250 Gramm, 58 Bachforellen mit knapp 19 Kilo, neun Barben und vier Regenbogenforellen. Insgesamt also 72 Fische mit einem Gesamtgewicht von etwa 30 Kilogramm. Das waren 50 Prozent weniger als in der Angelsaison 2016. Ortsvorsteher Hermann Heim übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Er freute sich darüber, dass der Fischereiverein sich am Dorffest Anfang September beteiligt. Unverändert ließ die Versammlung die Mitgliedsbeiträge; Jugendliche unter 16 Jahren sind beitragsfrei.

Für dieses Jahr hat der Verein den Einbau neuer Kellertüren geplant. Im Fokus stehen zudem die Pflasterung des Hofes vor der Fischerhütte und das Richten des alten Weihers. Ein Antrag auf Pachtverlängerung ist bereits gestellt. Am 18. März ist Feld- und Bachputzete. Das Anfischen findet am 1. April statt. Für Karfreitag findet am Gründonnerstagabend ein Forellenverkauf statt.