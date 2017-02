Haigerloch Weildorf: Ein kleiner Ort der stetig wächst

Haigerloch-Weildorf. Im Jahr zuvor kamen laut Einwohnerstatistik nur zwei kleine Weildorfer zur Welt. 49 (53) Zuzügen stehen im vergangenen 43 (53) Wegzüge gegenüber, Sterbefälle gab es wie im Vorjahr vier. In den letzten acht Jahren ist die Einwohnerzahl somit sieben Mal gestiegen, ein toller Trend, findet Gauss.

In Weildorf wurden ein Bauplatz und ein Schuppenplatz verkauft. Die Belegung des Hagastall ist stark zurückgegangen, nur 18 (28) Veranstaltungen fanden dort statt. In de Backküche wurden 1033 (1015) Brotlaibe gebacken, ein erfreuliche Steigerung. "Absolut positiv" seien auch die Kindergartenzahlen, so der Ortsvorsteher: 19 (17) Kinder werden dort betreut, darunter zwei unter drei Jahren.

Es sei alles in allem ein eher ruhiges Jahr gewesen, resümierte der Ortsvorsteher. Auf der Liste der Themen, die den Ortschaftsrat beschäftigten, standen die Sanierung des Sockels am Kriegerdenkmal und die Erschließung des Schuppengebiets mit sechs neuen Plätzen.