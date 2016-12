Haigerloch Weihnachtszauber: Premiere geglückt

An einem weiteren Stand unterhalb des Kirchvorplatzes verkaufte Hobbyschnitzer und – bastler Bernhard Beuter Holzkerzen mit Flammen aus Holz oder Vögel aus Holz, wobei einige der Utensilien noch mit Baumpilzen oder Moos verschönert waren. Auch das unterhalb der Kirche ansässige Geschäft "Herzstück – Möbel und mehr" beteiligte sich am Weihnachtszauber. Hier fanden sich ebenfalls viele Käufer für Weihnachtskugeln, Deko aus Filz, Weihnachtsfiguren aus Stoff oder Laternen, und vor allem die Utensilien in Rostoptik stachen hervor. Sowohl hier, wie auch an den Ständen, war man mit dem Verkauf zufrieden. Vor allem am Versorgungsstand lief es "besser als erwartet", und so waren die Schupfnudeln ruckzuck ausverkauft.

Im Verlauf des Abends stattete auch der Nikolaus der Veranstaltung seinen Besuch ab. In einem speziellen großen Raum neben dem Geschäft Herzstück war ein großer Christbaum aufgestellt, und darin befand sich ein gemütlicher Sessel, auf dem sich der Nikolaus niederließ und ein Gedicht vortrug. Dann bekamen die Kinder kleine Geschenksäckle, gefüllt mit Mandarinen, Nüssen, Schokonikoläusen und weiteren Süßigkeiten. Die Bittelbronner Narren zogen ein sehr positives Fazit bezüglich der Veranstaltung.