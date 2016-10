Haigerloch Wegen der Zahnpasta nach Balingen?

Haigerloch. (tk) Maria Nordwig, die gerne die alte Maas-Tankstelle abbrechen, dort einen 600 Quadratmeter großen Markt bauen und an eine Drogeriekette verpachten möchte, war enttäuscht darüber, dass sich die Dinge derzeit so zu ihren Ungunsten drehen. Sie kritisierte Bürgermeister Götz dafür, dass er ihre Pläne erst jetzt in den Gemeinderat eingebracht habe, obwohl ihre Bauvoranfrage schon seit dem 1. August vorliege. Der Ortschaftsrat Stetten habe sich mit der Bauvoranfrage beschäftigt, antwortete ihr Götz. Deshalb es aus seiner Sicht nicht notwendig gewesen. den Gemeinderat vorher einzuschalten. Zudem wies er darauf hin, dass im Plangebiet Auchtert das Baufenster nicht ausreiche.

Götz selbst vertrat zwar die Meinung, dass Haigerloch einen Drogeriemarkt brauche, es gebe aber auch noch weitere Grundstücke dafür. Götz sprach von Signalen, an einem Anliegergrundstück beim Edeka-Markt einen Drogeriemarkt zu bauen.

Dies bezweifelte Maria Nordwig: Sie geht davon aus, dass niemand im Madertal einen Drogeriemarkt in der Größenordnung von lediglich 400 Quadratmetern baue. Und auch Götz’ Vorgänger Roland Trojan war skeptisch. Edeka wolle gar keinen Drogeriemarkt in seiner Nachbarschaft weil die Kette selbst ein entsprechendes Sortiment anbiete, meinte er.