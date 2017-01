Haigerloch Was treibt den Schwaben an?

Eine heitere Schwabenkunde präsentieren bei der zweiten Veranstaltung der Mundarttage Berthold Biesinger und Bernhard Hurm vom Lindenhof unter dem Titel "Spätzle mit Soß".

Was macht ihn aus, den Schwaben, was steckt in ihm, hält ihn zusammen und bei Laune? Warum ist er so eigen? Warum so eigensinnig, querschädelig, dickköpfig? Woher kommt sein Hang zum Grüblerischen, Schwermütigen, Nachdenklichen, zur Melancholie? Was treibt ihn an, wo will er hin und was macht er um Himmels Willen, wenn er in der Fremde keine Spätzle mit Soß kriegt? Solche Fragen machen den beiden Schwaben Joseph und Robert zu schaffen. In zahlreichen kleinen Szenen, Sketchen, Dia- und Monologen, mit Gedichten und Geschichten regionaler Mundartpoeten und nicht zuletzt mit Liedern – von Ukulele und Miniaturklavier begleitet­–­ fördert das Duo die unterschiedlichen Facetten des Schwaben und des Schwäbischen zutage.

Beide Mundartveranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr; Einlass ins Trillfinger Vereinsheim ist ab 19 Uhr.

Weitere Informationen: Karten für beide Mundartabende gibt es im Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Haigerloch, Oberstadtstraße 11, Telefon: 07474/697-27, E-Mail: tourist-info@haigerloch.de oder an der Abendkasse im Vereinsheim in Trillfingen. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro.