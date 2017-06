Haigerloch Warum ist Gleitaar wieder verschwunden?

Als Erster entdeckt hatte den seltenen Vogel am 20. Mai übrigens Hans Hermann vom NABU Haigerloch als er eine seiner üblichen Runden drehte und bei dieser Gelegenheit durch die Seewiesen kam. Er dachte zunächst an einen weißen Turmfalken, verwarf diesen Gedanken bei der Beobachtung mit dem Fernglas aber wieder und schaute zu Hause lieber nochmal in einem Buch zur Bestimmung von Vögeln nach. Hans Hermann landete bei "Gleitaar", zweifelte jedoch an seiner eigenen Erkenntnis und stellte die Beschreibung des Vogels sicherheitshalber unter der Bezeichung "Unbekannter Greif" auf der Homepage ornitho.de ein.

Noch am Abend kam von mehreren Seiten die Bestätigung, dass es sich bei Hermanns Beobachtung nur um einen Gleitaar handeln könne. Eine kleine Sensation, denn der Vogel ist eigentlich in den afrikanischen Savannen, Steppen und Halbwüsten beheimatet und hat laut Naturschutzbüro wohl erst in den 1970er Jahren der Sprung übers Mittelmeer geschafft. Seither wagt er sich jedoch immer weiter nach Norden. In Südwestfrankreich brütet der Gleitaar seit 1990 erfolgreich, in Mitteleuropa gilt er aber eher als "seltener Irrgast".

Mit der Meldung über das Auftauchen des kleinen weißen Greifvogels bei Haigerloch wurde der Aar zum Star. Einige orthologisch interessierte Menschen kamen und wollten den Vogel sehen beziehungsweise fotografieren, darunter auch der Ornithologe Nils Agster aus Ofterdingen. Einige Bilder von dem Gleitaar sind auf der Homepage des Naturschutzbüros veröffentlicht.

Dass der Gleitaar nun wieder verschwunden ist, dürfte außer Hobby- und Profi-Ornithologen vermutlich auch noch jemand ganz anderes betrüben: nämlich die "Bürgerinitative Gegenwind Hohenzollern". Die Initiative, die gegen den Bau eines "Windkraftparks" mit etlichen Windrädern im Waldgebiet "Hohwacht" zwischen Stetten, Grosselfingen und Rangendingen eintritt, hatte sich über das Auftauchen des selten Vogels gefreut. Für sie hat der Gleitaar einen ähnlichen Stellenwert wie Rot- und Schwarzmilane. Das Vorkommen solcher Vogelarten kann die Planung von Gebieten für Windkraftanlagen erheblich beeinflussen und unter Umständen sogar zu Fall bringen.