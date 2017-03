Haigerloch Wandern, Grillen und ein Bad für müde Füße

Haigerloch-Bad Imnau. Idealerweise lässt es sich in Bad Imnau mit einer Wandertour verknüpfen und zwar ab April mit der Gesundheitstour Nr. 5 im Rahmen der neuen Bad Imnauer Wandertouren.

Besagte Gesundheitstour führt über 6,4 Kilometer vom Parkplatz bei den ehemaligen Apollo-Quellen/Bahnhof durch das liebliche Laibetal und schließllich über eine Höhenanstieg von 140 Meter inauf nach Bittelbronn-Henstetten. Am Waldtrauf entlang kann man dann wieder abwärts ins Laibetal gelangen.

Diese Rundtour verbindet in idealer Weise die Komponenten Wandern, Kneippen und Grillen in herrlichen Natur, denn an der Wasser-Tretanlage im hinteren Laibertal kann bei Bedarf eine wohltuende Erfrischungspause für die Füße und den Geist eingelegt werden. Von Mitte April bis Mitte Oktober ist sie geöffnet. Damit sie in Schuss bleibt, wird sie von einer örtlichen Arbeitsgruppe ehrenamtlich gepflegt.