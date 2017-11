Haigerloch Wald eine verlässliche Einnahmequelle

Auch für 2018 rechnet Hermann Schmidt mit ganz guten Erlösen aus der Waldwirtschaft und zwar nicht bloß mit den im Plan (siehe Rubrik) veranschlagten 129000 Euro, sondern vermutlich sogar mit 142000 Euro.

Der Gemeinderat nahm die Erläuterungen mit Wohlwollen zur Kenntnis und stimmte dem Waldwirtschaftsplan für 2018 zu, allerdings forderte Gruols Ortsvorsteher Otto Schneider, den Finanzrahmen für Waldankäufe zu erhöhen.

Zu zwei Dingen gab Schmidt ebenfalls Auskunft: Die Waldinventur ist abgeschlossen und bis in zwei Monaten ausgewertet. Auf dieser Basis wird dann das Forsteinrichtungswerk für die nächsten zehn Jahre gemacht.

Was das Kartellverfahren betrifft, das die forsttechnische Betriebsleitung und Holzvermarktung durch kreisweite Forstämter einschränken könnte, so will man erst das Urteil abwarten. Auch wenn es negativ ausgeht, tendiert Haigerloch wohl nicht wie Hechingen zum Aufbau eines eigenen Forstamtes.