Haigerloch Wahl in Haslach: Bewerberrunde ohne Haigerlocher

Haslach/Haigerloch (tk). Zumindest nicht am Mittwoch, denn der in Haigerloch lebende Finanzwirt blieb der öffentlichen Vorstellungsrunde mit den Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der 7000 Einwohner zählenden Stadt Haslach im Kinzigtal fern. Ohne Angaben von Gründen, so die Haslacher Stadtverwaltung, habe Joachim Nitz per E-Mail seine Teilnahme an der Bewerber-Vorstellung abgesagt.

Damit hatten die etwa 900 politisch interessierten Haslacher weder Gelegenheit Nitz als Mensch zu erleben geschweige denn etwas über seine kommunalpolitischen Positionen zu erfahren.

Im Haslacher Wahlkampf – Joachim Nitz war der erste von insgesamt vier Bewerbern – bleibt er damit eine Art "Phantom". Er hat bisher weder auf Presseanfragen reagiert, noch ist es bekannt, ob er im Wahlkampf jemals irgendwo in Erscheinung getreten ist. Die Bürgermeisterwahl in Haslach findet am Sonntag, 19. März, statt.