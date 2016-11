Haigerloch Wacker will Problem anpacken

Doch zunächst machte er Eingeständnisse. Ja, die Geruchsbelästigung sei nicht wegzudiskutieren – auch wenn alle bisherigen Messungen von leicht flüchtigen Stoffen (VOC), insbesondere Ammoniak, laut Boehm um "mehrere Zehnerpotenzen" unter den zulässigen Grenzwerten blieben und somit keine Gesundheitsrisiken entstünden. Und ja, die Verlagerung des Abfall-Umschlagbunkers tiefer in den Berg hinein hat offensichtlich nicht viel bewirkt. "Die Hoffnung in diese große Investition war etwas trügerisch. Es ist nicht so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben", konstatierte der Bergwerksdirektor. Der Ansatz sei nicht falsch gewesen, aber reiche eben nicht aus.

Auch die Bewetterung zur "Verdünnung der Luft" wurde hochgefahren und mit 7- bis 8000 Kubikmeter pro Minute fast verdoppelt. Selbst ein Versuch, die Abluft mit Heublumenaroma zu "beduften" wurde rasch wieder eingestellt.

Wie aber kommt es, dass trotz aller solcher Bemühung immer wieder stechender waschküchenartige Geruch nach außen dringt?

Zum einen wohl, weil die mit Salz abgedichteten Kammern mit dem Abfall nicht hundertprozentig hermetisch zu versiegeln sind. Das Material arbeitet in sich und setzt sich. Dadurch entstehen an den Firsten der Kammern kleine Lücken, über die Luft abfließen kann.

Zum anderen gibt es für die Geruchsbildung wohl auch thermische Ursachen. Wenn 16 bis 17 Grad warme Luft bei deutlich wärmeren Außentemperaturen im Sommer nach außen dringt, fehlt die Kaminwirkung: Sie wird also nicht nach oben weggezogen, sondern bleibt stehen.

Auf die unerquickliche Situation will das Bergwerk nun reagieren. Zunächst einmal ist eine Salzschleuder bestellt, laut Boehm wird sie noch im Dezember geliefert. Mit ihr will man die Hohlräume in den Versatzkammern mittels einem Salz-Zement-Gemisch noch besser abdichten.

Dann werden sowohl im Clara-Zufahrtsstollen als auch im alten Schrägschacht zweistufige Waschanlagen zur Reinigung der Abluft installiert. Dem Wasser wird außerdem ein Wirkstoff auf Zuckerbasis zugesetzt – so wie er in handelsüblichen Raumluft-Erfrischern zu finden ist. Erste Versuche damit, so Boehm, hätten gute Ergebnisse gebracht.

Er geht davon aus, dass die technischen Aufrüstung bis ins Frühjahr 2017 abgeschlossen sein wird, damit sie wirksam ist, wenn die warmen Monate kommen.

Auf kaufmännischer Ebene will Wacker ebenfalls reagieren, wie Dieter Gilles erklärte. Versatzstoffe mit höherem Geruchspotenzial sollen künftig nicht mehr eingelagert werden, Verträge mit deren Lieferanten nach Ablauf nicht mehr verlängert werden. Eine komplette Umstellung auf geruchsarmes Versatzmaterial werde so bis Ende 2017 der Fall sein. Gilles: "Das ist eine sehr weitreichende Entscheidung, die bei uns zunächst zu Einbußen führen, denn wir müssen uns nach neuen Kunden umsehen." Er sah diesen Schritt aber auch als klares Signal an der Verbesserung der Situation mitzuwirken.

Die angekündigten Schritte wurden im Ortschaftsrat und in der Zuhörerschaft begrüßt, auch wenn nicht jeder restlos zufrieden gestellt werden konnte. Einzelne machten nochmals deutlich, wie sehr sie die Gerüche belasten ("Man kann abends das Fenster nicht mehr zum Lüften öffnen"). Mit einem Satz von BiB-Mitglied Armin Bauer waren deshalb alle einverstanden: "So schlimm wie 2016 darf’s nicht mehr werden."

Ein Bekenntnis bekam der Ortschaftsrat noch zu hören als die Zuhörer schon zu Hause waren. Die Einstellung der Steinsalzgewinnung in Stetten steht laut Werkleiter Dieter Gilles nicht zur Debatte. Gilles: "Wir brauchen qualitativ hochwertiges Steinsalz für die Elektrolyse in Burghausen."