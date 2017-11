Haigerloch Vorlesen macht Freude

Stadtkämmerer Timo Müller, Gudrun Keim, pensionierte Rektorin der Förderschule Haigerloch und Anja Wallner, Leiterin der Stadtbücherei Haigerloch lasen in der Grundschule Gruol vor.

Die Kinder machten es sich mit Kissen, Decken und Kuscheltieren in ihren Klassenräumen und in der Aula gemütlich, um ihren Vorlesern in einer gemütlichen Atmosphäre zuhören zu können.

Stadtkämmerer Müller hatte sich für "Max und Moritz" entschieden und las deren sieben Streiche der vierten Grundschulklasse in Gruol vor. Anja Wallner hatte ein Bilderbuchkino vorbereitet, das sie den Kindern aus Klasse 1 und 2 präsentierte. Gudrun Keim hingegen gestaltete ihre Vorlesezeit zusätzlich mit einem zum Buch passenden Lied.