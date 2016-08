Haigerloch Vor 30 Jahren endete der Dornröschenschlaf

Als es schließlich gelang, das Objekt in das Schwerpunktprogramm Denkmalpflege des Landes aufzunehmen, konnte auch die Eigentümerin für die Sanierung des Saales gewonnen werden.

Im Frühjahr 1984 begannen die aufwändigen Bauarbeiten zur Sanierung des Gebäudes. So wurden zum Beispiel zur Sanierung der Grundmauern das gesamte Gebäude demontiert. Dies war glücklicherweise ohne größeren Substanzverlust möglich, da der Kursaal weitgehend aus Fertigteilen errichtet worden war.

Die Kosten für die Kursaalinstandsetzung (ohne Sonderwünsche und Außenanlagen) wurden damals mit einer Million D-Mark – heute rund 511 000 Euro – veranschlagt; das Landesdenkmalamt steuerte zu den Sanierungskosten einen Zuschuss von 800 000 Mark (rund 409 000 Euro) bei. Weitere Zuschüsse in Höhe von je 50 000 Mark (rund 25 600 Euro) wurden von der Stadt Haigerloch und dem Zollernalbkreis bereitgestellt. Den Rest trug die Eigentümerin selbst bei.

Mit der finanziellen Beteiligung ließ sich die Stadt Haigerloch Nutzungsrechte für den Kursaal einräumen. Sie nutzt den Saal vorwiegend für die Schlosskonzerte.

Das Provinzhaus der Barmherzigen Schwestern in Hegne als Besitzerin verpachtete zunächst 2002 das komplette Anwesen inklusive Kursaal an die Firma Summit aus Köln und verkaufte den Komplex schließlich 2009 an Summit. Die letzten Schwestern des Ordens verließen 2015 Bad Imnau. Damit endete das letzte Kapitel der Kurort-Geschichte nach 107 Jahren.