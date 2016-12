Haigerloch Von Kanadas Prairie zum Broadway

Mit langsamer Einleitung, dann anziehendem bis richtig schnellem Tempo führte die Reise mit dem traditionellen New Orleans Straßenbandstück "Just a Closer Walk with Thee" nach Louisiana. "Wo bitte geht es nach Hollywood" wurde im "Concert March from 1941" aus dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg gefragt, der den ersten Teil der musikalischen Reise abschloss.

Mit Big Band-Besetzung kamen die Musikreisenden mit "There’s no Business Like Show Business" im Glanz New Yorks an. Danach ging es nach Los Angeles. Solistin Patricia Nell begeisterte mit dem einfühlsam und ausdrucksvoll gesungenen "I Will Always Love You", dem Hit von Whitney Housten dem Film "Bodyguard".

Nächstes Reiseziel war die Neverland Ranch von Michael Jackson. "Heal the World", Jacksons Appell für eine bessere Welt, interpretierte Solist Karl Beck mit dem Sopransaxofon. Zum Gedenken an Countrymusiker John Denver führte der Reisetrip mit "Perhaps Love" in die südlichen Appalachen. Den Gesangspart hier übernahmen Timo Pfeffer und Gerhard Nesselhauf, den Taktstock derweil Dirk Edele. In Las Vegas und bei Frank Sinatra angelangt, traten Patricia Nell und Timo Pfeffer als Duo mit Sinatra’s "Somethin’ Stupid" auf. Weihnachtlich wurde es mit dem letzten Stück "I saw Mommy kissing Santa Claus".

Die erstaunlichen Leistungen der Musiker und Solisten quittierten die Zuhörer mit großem und lang an haltendem Applaus. Auf lautstarke Zugaberufe folgten "A Weihnacht, wie es früher war", gesungen von Patricia Nell und Dirigent Gerhard Nesselhauf.

Eröffnet hatte die sehr gut besuchte Veranstaltung das Projektorchester mit "Lean on Me", "Mamma Mia" und "Christmas Album For your Band" unter Leitung von Dirk Edele.