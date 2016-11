Haigerloch Von Engeln und Lichtgestalten

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltete der Kirchenchor unter Leitung von Christine Hauseisen. Das Thema "Engel" wurde auch hier aufgegriffen mit "Gott hat mir längst einen Engel gesandt". Weitere Stücke waren "Gloria in excelsis Deo", ein Volkslied aus Frankreich, und der achtstimmige Kanon "All praise to thee" sowie die Lieder "Tröstet mein Volk" und "Mit den Hirten will ich gehen". Als Zugabe gab es noch das im Bergwerksort Stetten sehr beliebte Steigerlied "Glück auf".

Den musikalischen Ausklang der Feier bildete der Auftritt eines Bläserquartetts aus den Reihen des Musikvereins. Dirk Edele, Stefan Edele, Wolfgang Wöhrstein und Walter Stocker spielten beliebte Adventslieder.

Im Rahmen des Projektes "Soziales Engagement" der Realschule half Felix Beck aus Stetten (Klasse 8c) bei der Bewirtung mit.