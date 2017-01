Haigerloch Voller Tatendrang geht’s ins neue Jahr

Haigerloch. Den Bericht gestaltete Springindschmitten äußerst lebendig und ausführlich mit vielen Grafiken und Bildern. Ein Highlight war der Umsatzrekord im Werkzeugbau. Ein Teil der Spritzgießwerkzeuge musste sogar zugekauft werden, aber auch der eigene Formenbau war entsprechend stark gefordert. Es wurde das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte bearbeitet und dies wird Pezet auch 2017 weiter ordentlich beschäftigen.

Im Bereich der Serienproduktion, so der Unternehmensvorstand weiter, sei der Umsatzplan fast auf den Punkt getroffen worden. In Summe konnte Pezet somit seine Jahresziele übertreffen und Jürgen Springindschmitten informierte über volle Auftragsbücher zu Beginn des Jahres 2017. Die Belegschaft schwor der Firmenvorstand deshalb auf eine hohe Auslastung zum Jahresbeginn ein. "Ohne besondere Maßnahmen sind die Liefertermine im Januar nicht erreichbar", meint er

Aufgrund der guten Geschäftslage konnte für das Jahr 2016 an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Sonderbonus gezahlt werden und eine allgemeine Lohnerhöhung ab dem zweiten Quartal 2017 wurde angekündigt. Darüber hinaus gab es detaillierte Informationen zu den geplanten, weit überdurchschnittlichen Investitionen sowie zur Strategieentwicklung. Der Vorstand stellte das "Pezet-Strategiehaus" vor, in dem alle richtungsweisenden Visionen, Ziele und Maßnahmen dokumentiert sind. Das Pezet-Management hatte im vergangenen Jahr an den Wochenenden mehrmals im Schloss Haigerloch getagt, um die Unternehmensstrategie auf die sich schnell verändernden Marktsituationen, Wirtschaftszyklen und die politischen Rahmenbedingungen neu auszurichten.