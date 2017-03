Haigerloch Viertklässler dürfen schnuppern

Am Gymnasium findet am Montag, 20. März, ab 14 Uhr in der Aula des Schulzentrums ein Schnuppernachmittag statt. Dabei gibt es für die Kinder verschiedene Erlebnisstationen, während Schulleitung und Schulsozialarbeit den Eltern das pädagogische Konzept der Schule vorstellen. Ab 16 Uhr gibt es in der Mensa bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Austausch.

Am Mittwoch, 22. März, findet ab 19.30 Uhr in der Mensa ein Informationsabend für Eltern statt, an dem sowohl über das Ganztageskonzept als auch über die schulischen Schwerpunkte informiert wird.

Die Eyachtalschule lädt am Dienstag, 21. März, ab 14 Uhr jetzige Viertklässler und ihre Eltern zu einem Schnuppernachmittag ein. Nach dem Auftakt in der Witthauhalle erhält man an verschiedenen Stationen Einblick in das Schulleben von Werkrealschule und Realschule.