Haigerloch "Vier Wände und ein Satteldach"

Haigerloch-Hart. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Gemeinderatsentscheid dem Wunsch der Ortschaftsrates und der Feuerwehr Rechnung trägt und der Mannschaftsraum im alten Rathaus erhalten bleibt. Denn in der Garage ist nur Platz fürs Fahrzeug, die Gebäudetechnik und die allernotwendigsten Sozialräume (WCs und zwei Umkleiden).

"Vier Wände und ein Satteldach", so salopp beschrieb der mit der Planung beauftragte Architekt Stefan Beuter im Gemeinderat die Garage, die im Gegensatz zu einem vollwertigen Feuerwehrhaus allerdings auch billiger wird.

Ein richtiges Feuerwehrmagazin mit integriertem Mannschaftsraum und Teeküche hätte etwa 453 000 Euro gekostet – und dafür hätte auch ein Zuschuss in Höhe von rund 60 000 Euro in Aussicht gestanden. Allerdings hatte die Harter Feuerwehr an dem Entwurf moniert, dass der Schulungsraum darin zu klein sei, also ließ man diese Pläne wieder fallen.