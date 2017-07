Haigerloch Vier Stunden flotte Blasmusik serviert

Das bunte Repertoire dieser Blasmusikkapelle um Manuel Edelmann (Trompetensolo, Silberfäden und Gesang) kam beim Publikum gut an. Die neun Musiker aus sieben Ortschaften – nur Sängerin Lisa Nell fehlte – schafften es prächtig, die Gäste fast vier lang Stunden gut zu unterhalten. Dazu servierte das Küchenteam Schwäbische Spezialitäten und Maultaschen mit Kartoffelsalat.

Jugendhaus-Vorsitzender Kim Schmid zeigte sich nach dem gelungenen Abend sehr zufrieden: "Wir mussten eh’ am Samstag das Festzelt für die Karibische Nacht am kommenden Freitag aufbauen und so lag es nahe, nach der Zusage von Blowfeld eine weitere Veranstaltung zu organisieren."