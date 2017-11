Haigerloch Vielfalt und Qualität der Tiere stimmt

Nach dem erfolgreichen Auftakt am Samstag –­ der Züchterabend mit Siegerehrung, Ehrungen verdienter Mitglieder und einer Spendenübergabe an den Förderverein Vitus-Kapelle war gut besucht – herrschte auch über den ganzen Sonntag reger Besuch im Züchterheim und in den beiden Ausstellungshallen. Unter den Ausstellern waren nicht nur die Aktiven gut vertreten, sondern auch fünf Jungzüchter des Vereins. Sie stellten 52 Tiere aus.