Haigerloch Viele vertraute Ansichten

Haigerloch (hjs). Die 1941 in Tübingen geborene Künstlerin Bärbel Hermann lebt seit 1964 mit ihrer Familie in Hechingen. Sie hat sich seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten in der Kunstszene als naive Malerin einen Namen gemacht. In zahlreichen Gruppen und Einzelausstellungen hat Bärbel Hermann seit 1979 ihre Kunst in der Öffentlichkeit gezeigt. Seit 1987 nimmt sie am Sonntagsmalerwettbewerb der SSB in Stuttgart teil. Bei den Kunstausstellungen in Mössingen und Bitz ist sie seit 1999 dabei.

Werke der Künstlerin waren bereits in vielen Ausstellungen zu sehen

Ab dem Jahr 2001 beteiligte sie sich an Ausstellungen in Hechingen, seit 2003 wirkt sie mit bei der Vorbereitung und Planung der "Schaufenstergalerie" in Hechingen. Auf dem Kunst- und Rosenmarkt in Rosenfeld sind ihre Bilder seit 2004 zu sehen. Weitere Ausstellungsorte waren Engstlatt, Jungingen, Meßstetten, Freudenstadt, Empfingen, Melchingen, Tübingen, Sulz-Glatt, Haigerloch-Bad Imnau.