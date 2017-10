Haigerloch Viele Gäste genießen Wein und Gesang

Verschiedene Weinsorten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Californien konnte man am Weinbrunnen oder an den Tischen genießen. Hierzu boten die Sängerfrauen Käsehäppchen an. Neben dem reichhaltigen Weinangebot servierte das Küchenpersonal zudem noch andere Getränke und Speisen.

Beim kniffligen Schätzspiel musste man die Frage beantworten, wie viel Weinkorken sich im aufgehängten Schlauch befinden. 22 Gewinner konnten sich auf einen tollen Preis freuen. Hauptpreis war ein Warengutschein von der Firma Wohn Schick. Insgesamt waren es 10226 Korken. Zur Beschaffung der Korken war ein Sänger extra an den Kaiserstuhl und ins Markgräfler Land gefahren.

Die große Sängerfamilie und die Weinfestbesucher unterhielten sich bei guter Tanz- und Unterhaltungsmusik durch Alleinunterhalter Martin Pfeffer bestens. Mit dem Weinfest zeigte sich der Veranstalter mehr als zufrieden.