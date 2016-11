Haigerloch Viele Einsätze – und dennoch ein ganz normales Jahr

Derzeit besteht die Mannschaft aus 29 Aktiven, acht Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und sieben in der Kindergruppe der Jugendfeuerwehr. Die Altersabteilung bilden acht Mann, so dass die Feuerwehr Stetten auf 52 Angehörige kommt. Ein Neueintritt bei den Aktiven gab es laut Pfeffer mit Julian Klüber aus Hirrlingen.

Der durchschnittliche Übungsbesuch, so der Kommandant weiter, lag bei 71 Prozent. Bei jeder Probe dabei waren Matthias Klingel, Matthias Edele, Patrick Seel, Alex Dapp, Peter Schneider, Jens Edele und Christoph Pfeffer. Sie erhielten für diesen Fleiß Präsente. Matthias Edele und Frank Stocker absolvierten zudem den Lehrgang als Gruppenführer. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Martin Quade und Philipp Flaitz und zum Löschmeister Matthias Edele und Frank Stocker. Auch Schriftführer Thomas Klingel beleuchtete das Feuerwehrjahr und freute sich über den Erfolg der 36. Feuerwehrkirbe.

Alexander Edele gab in Vertretung von Markus Pfeffer Auskunft über die Kasse. Geprüft hatten diese Bernd Teufel und Alexander Edele. Ortsvorsteher Konrad Wiget übernahm die Entlastungen. Eine Spende über 500 Euro, machte die Abteilung an den DRK-Ortsverein Haigerloch. Bereitschaftsleiter Thomas Fischer, dankte der Feuerwehr dafür und lobte die hervorragende Zusammenarbeit. Der Betrag soll für die Anschaffung eines Einsatzfahrzeugs verwendet werden. Der stellvertretende Gesamtwehrkommandant Rainer Volm überbrachte die Grußworte von Gesamtwehrkommandant Robert Wenz und bezeichnete die Zusammenarbeit mit der Stettener Abteilung als so gut wie noch nie. Matthias Klingel dankte er für die Organisation der Übungen. Volm informierte auch über Veränderungen bei der Feuerwehr. Nach 60 Jahren löst die Tagesdienstuniform die bisherige Uniform ab.