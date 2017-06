Haigerloch VfB-Fanclub feiert runden Geburtstag

Das Fest beginnt am Freitag, 7. Juli, unter dem Motto "Ab ins Wochenende". Es gibt einen Weizenwagen und eine Beachbar, zur Unterhaltung spielt der irische Sänger Tom Murray. Am Samstag, 8. Juli, ist ab 10 Uhr Bubble Soccer Turnier mit 15 Gruppen. An der Beachbar gibt es Cocktails, am Strand kann man es sich zu Loungemusik gemütlich machen. Ab 21 Uhr spielt die Cover-Rockband "Rockmeister" bei freiem Eintritt.

Der Sonntag, 9. Juli, beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen mit dem Musikverein Bittelbronn. Zum Mittagessen gibt es unter anderem Schwabenpfanne. Um 14 Uhr kommt das VfB-Maskottchen "Fritzle" zu Besuch. Ein Fußballspiel zwischen der AH-Mannschaft und einem Überraschungsgegner wird um 15 Uhr angepfiffen. Für Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg. Gegen 17 Uhr wird Bürgermeister Heinrich Götz Ehrungen vornehmen. Das Wochenende kann dann entspannt an der Beachbar ausklingen.