Haigerloch Verteidigung will zweites Gutachten einholen

Die Verteidigung beantragte, ein alternatives Gutachten einzuholen, um zu beweisen, dass die zeitlichen Angaben des Mädchens nicht stimmen. Sie bezeichnete das vorliegende Gutachten als "unbrauchbar", weil es die Hypothese der "teilweise erfundenen Falschaussage hinsichtlich der Zeit" nicht geprüft habe.

Der Angeklagte hatte vor Gericht zugegeben, ein sexuelles Verhältnis mit seiner Stieftochter gehabt zu haben, als diese 17 Jahre alt gewesen sei, nicht aber als sie noch Kind gewesen sei. Sollte dies stimmen, würde die Anklage des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern wegfallen.

Weiter kritisierten die Verteidigerinnen, dass das Gutachten die "Fremdsuggestion durch die Mutter" nicht geprüft habe. Diese habe möglicherweise eine Chance gesehen, ihren Ehemann loszuwerden und vor allem aus der Firma zu werfen und habe deshalb die Tochter gedrängt, den Missbrauch im Kindesalter zu erfinden.

Möglicherweise seien auch Rachegedanken wegen des sexuellen Verhältnisses ihres Ehemannes mit ihrer Tochter im Spiel gewesen. Diesen Aspekt habe das Gutachten ebenfalls nicht berücksichtigt.

Staatsanwalt Markus Engel appellierte ans Gericht, den Antrag abzulehnen. Das Gutachten entspreche den erforderlichen Standards und sei darüber hinaus in so einem Fall nicht einmal zwingend notwendig. Das Gericht dürfe sich eigene Sachkunde zutrauen, um die Glaubwürdigkeit eines Zeugen zu beurteilen. "Die Sache ist entscheidungsreif, auch wenn das der Verteidigung nicht gefällt", so Engel. Der Vertreter der Nebenklage schloss sich dieser Auffassung an.

Der Vorsitzende Richter Hannes Breucker wird die Entscheidung über den Antrag am Mittwoch, 8. Februar, um 9 Uhr bekannt geben. Wird der Antrag abgelehnt, wird an diesem Tag auch plädiert und am 9. Februar das Urteil verkündet. Sollte ein zweites Gutachten eingeholt werden, wird sich das Verfahren wohl noch einige Zeit hinziehen.