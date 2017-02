Haigerloch Verschiedene Projekte unterstützt

Anschließend gab Hans Wiest das Sommerprogramm bekannt. Der erste Termin ist am 21. Mai. An diesem Tag findet eine Pilgerwanderung im Weggental bei Rottenburg statt. Die Studienfahrt nach Budapest wird vom 6. bis 10. Juni durchgeführt. Eine Besichtigung des baden-württembergischen Landtags und ein Besuch des Wirtschaftsministerium ist am 19. Juli vorgesehen. Eine Herbstwanderung rund um den Hohenzollern steht am 24. September auf dem Programm. Im Oktober ist eine Fahrt nach Rottweil zum ThyssenKrupp-Testturm . Auch die Bezirkstermine wurden bekannt gegeben. Nach dem Schlusswort durch Präses Peter Hipp wurde die Versammlung mit dem Kolpingslied beendet.