Haigerloch Vernünftige Lösung gesucht

Außerdem, so der Ortsvorsteher weiter, sei derzeit der Matthias-Miller-Weg neben der Angelstraße die einzige Zufahrt zum Baugebiet "Auf Hirschen". Bevor keine weitere Zufahrt zum "Hirschen" gebaut sei (gedacht ist mittel- oder langfristig über eine Zufahrt von der Kreisstraße Richtung Weildorf her über die "Kreuzbreite"), werde eine Einbahnstraße wohl nicht möglich sein. Eine Alternative, wenn auch keine optimale, könnte laut Schneider ein Sicherheitsstreifen auf ganzer Straßenlänge sein, der zumindest optisch eine Abgrenzung signalisiert. Bevor aber irgendetwas geschieht, darin war sich der Ortschaftsrat einig, soll im Matthias-Miller-Weg zuerst das städtische Messgerät aufgebaut werden, damit man verlässliche Zahlen über die Verkehrsbelastung der Straße bekommt.

Katja Siedler bleibt trotz Arbeitsplatzwechsels auch künftig der Gruoler Ortschaftsverwaltung erhalten, wie der Ortsvorsteher weiter mitteilte. Die Ortschaftsverwaltung ist seit Anfang Dezember jetzt wieder am Mittwochmorgen und am Donnerstagnachmittag geöffnet. Wenn das organisatorisch machbar sei, so Schneider, sei ab dem Frühjahr eine Verlegung des Morgentermines auf Dienstag denkbar.

Im neuen Baugebiet "Hirschen" ist aufgrund des ökologischen Ausgleiches für den Flächenverbrauch die Anpflanzung heimischer Obstbaumsorten vorgesehen. Deren Pflege, freute sich Otto Schneider, werde in den ersten vier Jahren der örtliche Obst- und Gartenbauverein übernehmen.

Wegen der schnellen Internetzugänge soll es am Mittwoch, 11. Januar, ab 19 Uhr im Saalbau eine Informationsveranstaltung mit der bayerischen Firma Pepcom geben. Der Termin ist aber noch etwas unsicher, weil er mit dem Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes kollidiert.