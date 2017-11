Haigerloch Verkehr: Gruoler Rat setzt auf mehr Kontrollen

Haigerloch-Gruol (bf). Die zwischen dem 9. und 16. November vorgenommene Messung beim Ortseingang aus Richtung Haigerloch zeigte eine klare Tendenz: Nämlich das zu schnell gefahren wird. 20 Prozent der gezählten Autofahrer fuhren nämlich mit mehr als den erlaubten 50 Stundenkilometern in den Ort ein, wobei laut Ortsvorsteher Otto Schneider 22 Fahrer sogar mit über 70 Stundenkilometer unterwegs waren. Aus dem Ort hinaus überschritten dagegen nur zehn Prozent das Geschwindigkeitslimit. Für den Ortschaftsrat waren diese Zahlen Grund genug, um mehr Verkehrskontrollen einzufordern.

Was die Verkehrsfrequenz betrifft, so wurden auf der Heiligkreuzstraße binnen der sieben Tage 5 000 Fahrzeuge gezählt, das bedeutet im Schnitt 183 Fahrzeuge pro Stunde. In den Ort hinein fuhren laut Schneider 2400 Fahrzeuge, aus dem Ort hinaus 2600. An einem Tag wurden übrigens 418 Fahrzeuge binnen einer Stunde gemessen, was sich wohl mit der Sperrung der B 463 wegen eines Autounfalls erklären lässt.

Ortsvorsteher Schneider gab außerdem bekannt, dass der Forstwirtschaftsplan 2018 für Gruol ein Hiebsatz von 820 Festmetern vorsieht. Der Ortsvorsteher wies auch auf die Dorfweihnacht am Sonntag, 10. Dezember, hin.