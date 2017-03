Haigerloch Vereinsschiff wieder in ruhigere Wasser steuern

Vorsitzender Bernd Henle berichtete der Versammlung, dass es für ihn ein enttäuschendes Jahr in seiner gut 30-jährigen Tätigkeit im Vorstand gewesen sei. Er klagte über die mangelnde Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, die sich wie ein roter Faden durch das Jahr gezogen habe, weshalb er sich nicht mehr für den Posten des ersten Vorsitzenden zur Wahl stellen werde.

Henle hatte aber auch Positives zu berichten. "In Rekordzeit" seien laut ihm die Pflasterarbeiten beim Fischerheim bewältigt worden. Am Ende seines Berichts sparte er dennoch nicht mit Dankesworten an die Mitglieder.

Schriftführer Andreas Henle berichtete von der Teilnahme an der Wald- und Bachputzete, dem Forellenverkauf am Karfreitag und der Sonnwendfeier, welche jedoch wegen eines starken Platzregens jäh beendet werden musste. Der Vereinsausflug führte die Petri-Jünger nach Blaibach. Zum Abfischen trafen sich die Aktiven im September. Beim Haigerlocher Weihnachtsmarkt war man ebenfalls mit einem Stand vertreten. Zu elf Ausschusssitzungen kamen zwei Gesamtversammlungen hinzu.

Gewässerwart Klaus Pfeffer berichtete von fünf Arbeitseinsätzen mit insgesamt 1182 Stunden, die von 23 Aktiven geleistet wurden. 300 Bachforellen-Setzlinge, sowie ein Besatz von 100 Kilogramm fangreichen Bachforellen wurden in Eyach und Stunzach eingesetzt. Beim Abfischen im September nahmen 17 Petri-Jünger teil. Fischerkönig wurde hierbei Jens Weckerle mit einer 1,49 Kilo schweren Brasse.

Das Gewicht der Fangdaten aus Eyach und Stunzach ergaben 42,7 Kilogramm. Vom Auenweiher betrug das Fangergebnis 7,56 Kilogramm. Es wurden insgesamt 118 Fische an Land gezogen.

Michael Sauter berichtete von einem Abbau der Schulden. Kassenprüfer Hans Stengel und Holger Pfeffer bestätigten eine korrekte Führung des Kassenbuches.

Am Ende der etwas turbulenten Hauptversammlung schlug der neugewählte Vorsitzende Hans-Jürgen Weckerle versöhnliche Töne an. Man solle jetzt versuchen, das Vereinsschiff wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Danach gab er noch einige Termine bekannt. Das Anfischen im Jahr 2017 erfolgt am ersten Samstag im April. Die ausgeschiedenen Funktionäre bekamen von Kassierer Michael Sauter Geschenke für ihre Tätigkeiten.