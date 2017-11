Haigerloch Verdiente Musiker ausgezeichnet

Jürgen Bürkle, Gerald Schüle, Gisbert Noll und Roland Bürkle sind seit 40 Jahren aktive Mitglieder der Bauernkapelle, haben oder hatten in ihrer Karriere viele Ämter im Verein inne und setz(t)en sich an den verschiedensten Stellen für diesen ein. Sie bekamen von Helmut Bürkle vom Blasmusikkreisverband die Ehrennadel in Gold mit Diamant des Baden-Württembergischen Blasmusikverbandes mit Ehrenbrief. Stefan Stehle, ebenfalls seit 40 Jahren als Musiker und Funktionär aktiv, war nicht anwesend.

Thilo Haug, Harald Preibisch und Andreas Lohmüller traten vor 30 Jahren der Bauernkapelle bei. Thilo Haug war lange Jahre Notenwart und betreute früher zudem die Jungmusiker. Harald Preibisch fungierte einige Zeit als Vereinsdiener. Die drei Genannten wurden mit der Ehrennadel in Gold dekoriert. Teresa Sauter, die während des Aktivenkonzertes am Samstag auch als charmante Ansagerin glänzte, darf sich fortan mit der Ehrennadel in Bronze schmücken. Überdies wurde Ulrich Sauter eine besondere Ehrung zuteil: Der frühere Vereinsdiener und Notenwart war von 2002 bis 2004 Beisitzer und ist seit 2004 Protokollführer des Vereins. Am Samstag wurde er für 15-jährige Tätigkeit im Vereinsausschuss mit der Fördernadel in Silber mit Urkunde bedacht.