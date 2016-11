Haigerloch Unzufrieden mit ergebnisloser Schulstandort-Debatte

Aussagen der beiden Schulleiter von Gymnasium und Eyachtalschule zum Raumbedarf und Schülerentwicklung seien aus seiner Sicht in keiner Weise hinterfragt worden. Im Schuljahr 2015/16, so argumentierte Pfeffer, habe es an Gymnasium und Eyachtalschule zusammengerechnet 1049 Schüler in 44 Klassen gegeben. Schon in diesem Schuljahr sei diese Zahl um fast 100 auf 956 Schüler in 41 Klassen gesunken. Diese Abwärtstrend wird aus seiner Sicht anhalten. Manfred Pfeffer sieht über kurz oder lang wegen nicht ausreichender Anmeldezahlen auch das Aus der Werkrealschule im Eyachtalschulverbund kommen.

Deshalb hält er es für unrealistisch, künftig auf Dreizügigkeit an beiden Schulen zu bauen und daraus den Raumbedarf abzuleiten. Pfeffer fürchtet zudem, dass der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen eine Entscheidung in der Schuldebatte fällen könnte.

Eine Sorge, die manche Eltern offenbar teilen. Schon nach der Schulausschussdebatte am 8. November hatte eine Zuhörerin beim Verlassen des Bürgerhauses gegenüber unserer Zeitung ihre Befürchtung geäußert, dass der Umzug nach Stetten im Gemeinderat längst ausgemachte Sache und jegliche Diskussion überflüssig sei.

Eine Gemeinderatsentscheidung hinter verschlossenen Türen, antwortete Bürgermeister Götz, werde es nicht geben, möglicherweise aber eine nichtöffentliche Klausurtagung zuvor. Götz sieht die Situation nicht ganz so dramatisch und versuchte die vorhandenen Ängste der Eltern zu mildern. Aus seiner Sicht deuteten die kurzen Stellungnahmen der Ausschussmitglieder am Ende der letzten Schuldebatte darauf hin, "dass 80 Prozent für den Bildungsstandort Haigerloch" sind, sprich für den Erhalt der Grundschule an ihrem jetzigen Standort.

Kristin Koschani-Bongers erklärte, dass der Ausschuss zu 100 Prozent zur Witthau­schule stehe und dafür im Gemeinderat kämpfen werde. Man bot den Eltern außerdem an, sie zu Sitzungen der Gemeinderatsfraktionen einzuladen, damit sie dort ihre Argumente vortragen können.