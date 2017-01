Haigerloch Unvergesslicher Auftritt der Roboter

Haigerloch-Trillfingen. Höhepunkt war der Showtanz am Abend mit elf Tanzgarden und Showtanzgruppen aus Trillfingen und der Umgebung. Die Juniorgarde Trillfingen eröffnete den Showtanzabend unter dem Thema "Chippmonks gebt acht, was der Bösewicht macht" unter Regie von Janine Speidel und Simone Lachenmaier. Die Garde, die aus 16 Tänzerinnen besteht, musste aufgrund Krankheit auf vier verzichten, zeigte aber trotzdem eine tolle Leistung. Eine große Garde gibt es momentan nicht in Trillfingen. Der kleinste Nachwuchs, die Bambinis, werden von Luisa Kästle und Ann-Kathrin Rapp trainiert.

Zur letzten Fasnetsaison tritt die Tanzgarde Stetten in diesem Jahr an. Bezeichnend hierfür ist auch der Titel ihres Auftritts: "Roboter aus Blech und Eisen gemacht, zum letzten Mal erwacht". Die 18 Tänzerinnen in anspruchsvoll gestalteten Roboteroutfits präsentierten sich unvergesslich in einem fulminanten Finale.

Einen märchenhaften Auftritt um Schneewittchen legte "Mixed Emotions" aus Boll aufs Parkett. Mit "Einer Hand voll Elfenstaub" entführten die "No Names" aus Bildechingen das Publikum ins Märchenreich. Die Tanzgarde Hart machte die Showbühne zum Schachbrett. Als fluoreszierende Skelette, in finsterer Nacht erwacht, huschte das "Aubenger Ballett" gespenstisch über die Showbühne.