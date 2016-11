Haigerloch Untreue-Verdacht gegen Götz erhärtet sich

Der Streitwert in den drei Fällen war mit jeweils 10 000 Euro angesetzt. Die Hauptsatzung der Stadt Haigerloch erlaubt dem Bürgermeister die Führung von Rechtsstreitigkeiten ohne Zustimmung des Gemeinderats jedoch nur bis zu einem Streitwert von 5000 Euro. Für dieses Handeln hatte sich Götz gegenüber dem Gemeinderat entschuldigt. Die Kosten für die Anwälte und die Gerichte hat er mittlerweile aus eigener Tasche beglichen.

Vom Tisch ist die Angelegenheit damit aber nicht, wie allein die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens zeigt. Götz könnte sich gleichwohl untreu verhalten haben: Schließlich ist die Stadtkasse zunächst mit diesen Kosten belastet worden; ganz zu schweigen davon, dass Götz gegen die Hauptsatzung der Stadt verstoßen hat. Weil Götz als Bürgermeister gehandelt hat und somit seine Befugnisse und Stellung als Amtsträger missbraucht haben könnte, gehen die Ermittler automatisch von einem schweren Fall der Untreue aus.

Möglicherweise, so Staatsanwalt Beiter, nehme man auch ältere Fälle unter die Lupe, in denen Heinrich Götz im Namen der Stadt Haigerloch Prozesse geführt hat. Zwei weitere Male soll er in den Jahren 2010 und 2013 gegen die Hauptsatzung verstoßen haben. Man werde, so Beiter, die Gerichtsakten der drei jüngsten Fälle sowie gegebenenfalls auch diejenigen der älteren "genau prüfen", ebenso die Hauptsatzung der Stadt Haigerloch.

Diese hat der Haigerlocher Gemeinderat am Dienstagabend geändert. Fünf Paragrafen wurden modifiziert mit dem Ziel, den Spielraum von Götz einzuschränken und dessen Alleingänge zu verhindern. Beispielsweise soll der Haigerlocher Bürgermeister künftig Rechtsstreitigkeiten nur noch bis zu einem Streitwert von 500 Euro ohne Zustimmung des Gemeinderats führen dürfen.

Fraglich ist indes, ob der Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung rechtswirksam zustande kam: Götz bezweifelt das, weil die entsprechenden Sitzungsunterlagen angeblich nicht rechtzeitig vorlagen. Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde wird die Angelegenheit prüfen.

Ebenfalls sind beim Landratsamt drei Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Götz anhängig. Diese ruhen bis zum Abschluss der Ermittlungen.