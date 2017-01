Haigerloch Unterwegs für Not leidende Kinder

In Hart zogen zwei Sternsingergruppen durch den Ort. Die Aktion erbrachte rund 645 Euro. Die Gruppen setzten sich wie folgt zusammen: Joanna Mindreanu, Niels Pecho, Mats Pecho, Sara Göppel, Lea Bieger und Cheyenne Mezger. Begleitet wurden sie von Christa Goppel, Oana Mindreanu und Heike Pecho.

In Stetten waren 20 Kinder in sechs Gruppen am Dreikönigstag unterwegs und schrieben den Leitspruch 20 * C + M + B * 17 (Christus mansionem benedicat – Gott segne dieses Haus) über die Türen. Am Samstag feierten sie dann gemeinsam mit Pfarrer Dieter Mayer in der Michaelskirche eine Messe, bei der Dreikönigswasser und Salz gesegnet wurden.

In Owingen zogen am Dreikönigstag zwölf Kinder in vier Gruppen von Haustür zu Haustür. Die Sternsinger waren in der Messe am Vorabend von Dreikönig von Pfarrer Mayer ausgesendet worden.