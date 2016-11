Haigerloch Unterschriftenliste kreist auch bei Adventsfeier

Haigerloch-Hart (ef). Eine lange Tradition: Immer in der Adventszeit organisieren die kirchliche und die politische Gemeinde Hart gemeinsam den großen Seniorennachmittag im Gasthaus Waldhorn. So trafen sich dort am vergangenen Sonntag die Seniorinnen und Senioren des Ortes zur Einstimmung auf die vorweihnachtliche Zeit, zum Gespräch und zum fröhlichen Beisammensein.