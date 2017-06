Haigerloch Unternehmen Abbruch kann starten

Haigerloch-Hart. Organisiert hat sie der Förderverein Vereinsgemeinschaft Hart. Dieser soll bekanntlich zur rund 1,6 Millionen Euro teuren Sanierung der Halle rund 115 000 Euro in Form von Geldmitteln und Eigenleistungen beisteuern – was für eine kleine Ortschaft wie Hart natürlich ein sehr sportliches Ziel ist. Noch im Juni sollen die Hallensanierung starten, damit die Fristen zur Gewährung von Zuschüssen nicht verstreichen.

Schon in der Vergangenheit war der im Dezember 2015 gegründete Förderverein Vereinsgemeinschaft Hart äußert fleißig, um dem Ziel der Hallensanierung näher zu kommen. Zuletzt hat er im Februar beim großen närrischen Landschaftstreffen in Haigerloch ein Bewirtungszelt aufgestellt. Nun folgt also der nächste Streich – die zweitägige Abbruchparty. Sie startet am Samstag, 10. Juni, um 18 Uhr mit der Bewirtung. Ab 20 Uhr macht dann der sympathische Ire Tom Murray­ – er lebt in Börstingen – auf seiner Abschiedstournee Station in der Harter Festhalle.

Mit seiner Gitarre und seiner Stimme präsentiert der 56-jährige bei freiem Eintritt irische, englische und amerikanische Folk- und Popsongs. Und weil es schließlich ein Irischer Abend ist, gibt es natürlich auch Guinness-Bier, Whiskey, Baileys, Fish und Chips, Pommes und Hamburger.