Haigerloch Unimog stärker als das Bauhoftor

Was war passiert? Ein Mann ist mit seinem Unimog und dem städtischen Toilettenwagen im Schlepptau auf das Tor aufgefahren und hat es ziemlich heftig ramponiert.

Zwar haben die Bauhof-Mitarbeiter das Tor inzwischen wieder einigermaßen gerade gebogen und funktionstüchtig gemacht, das Tor ist aber wohl als Totalschaden abzuschreiben, weil man keine Ersatzteile mehr bekommt. Zum Beispiel für die Lager, auf denen es läuft.

Alles kein Problem, zahlt ja die Versicherung des Schadensverursachers. Das schon – aber diese ersetzt eben nur den Zeitwert des Tores. Und der ist bei einem Alter von 28 Jahren nicht mehr sonderlich hoch. Nach Verhandlungen mit der Versicherung, so Schluck im Gemeinderat, könne man wohl mit rund 6000 Euro rechnen. Bleibt also ein Fehlbetrag in Höhe von rund 16 000 Euro, den man wohl als außerplanmäßige Ausgabe einkalkulieren muss.